Kauppakeskus Myllyn liiketilojen käyttöaste on lähes 100 % – Syyslomaviikolla täyttyy monen toive, kun artisti Mirella esiintyy Myllyntorilla

Kauppakeskus Mylly houkuttelee sekä kotimaisia että kansainvälisiä brändejä. Liiketiloista on käytössä 99 prosenttia, kun käyttöaste muissa vastaavissa kauppakeskuksissa on noin 93 prosenttia. Jouluna Mylly on täynnä, kun pop up -myymälät valtaavat muutamat vapaat liiketilat ja käytävät. Perjantaina 18. lokakuuta Mylly juhlii 23-vuotissyntymäpäiväänsä, ja silloin täyttyy monen toive: suosittu artisti Mirella esiintyy Myllyntorilla yhdellä syksyn harvoista julkisista keikoistaan.