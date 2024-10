Högt över havet: kirjailijakeskustelu Suomen ja Ruotsin Natoprosessista

En utställning som förbereder oss inför mötet med livsformer som frigörs från permafrosten 1.10.2024 08:00:00 EEST | Pressmeddelande

Mari Keski-Korsus utställning Walks in the Steam of Cryosphere har öppnat i Hanaholmens galleri. Den utforskar permafrostens förändrade tillstånd och det uråldriga mikrobiella liv som frigörs från isen när klimatet blir varmare.