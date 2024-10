Paviljongin A-halli on nyt tapahtumatila Event

Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin A-hallin lattiaremontista alkanut uudistus on saatu päätökseen ja uusi tapahtumatila Event on otettu käyttöön viime viikolla. Jyväskylän Messut Oy on uudistanut messuhallin moderniksi, useita tapahtumia palvelevaksi tilaksi. Samalla Paviljongin tapahtumiin haetaan nostetta uudistetulla tapahtumatekniikalla.