Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 14.10.2024

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusta esitellään verkkotilaisuudessa ja kaavakahviloissa 30.9.2024 07:23:41 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheen julkiseen kuulemiseen. Ehdotuksen aineisto on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 65 §) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 12 §) mukaisesti nähtävillä 23.9.–24.10.2024. Kaavaehdotus taustaselvityksineen on tutustuttavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivulla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi/ilmastomaakuntakaava ja liiton toimistolla (Poratie 5 A, Oulu).