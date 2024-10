Kauhuleffojen klassikoita Museo Milavidassa

Muodin huipulla -näyttely avautuu Milavidassa Tampereella 8.4.2024 13:44:49 EEST | Tiedote

Museo Milavidassa Tampereella on nähtävillä 13.4. alkaen huippumuotia. Muodin huipulla -näyttely esittelee muodin loisteliasta ja värikästä historiaa 1770-luvulta 2010-luvulle. Mukana on kuuluisien suunnittelijoiden pukuja, esillä on mm. Jean Paul Gaultieria, Versacea ja Balengiacaa. Medialla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon torstaina 11.4. tai perjantaina 12.4. Vierailut: viestintäsuunnittelija Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 0503211189.