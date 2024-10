Digitalisaatio tuo auttamisen ja vapaaehtoistehtävät käden ulottuville - Lähellä.fi ja Commu aloittivat yhteistyön

Naapuriapu pelasti forssalaisen Tiinan pulasta - "Auttaminen on arjen lahja" 26.9.2024 07:45:00 EEST | Tiedote

Forssalainen Tiina Kemppainen on nähnyt läheltä, kuinka tärkeää toisten auttaminen on. Kokemukset vanhemmuudesta, työn haasteista ja elämän yllättävistä tilanteista ovat opettaneet, miten suuri merkitys lähimmäisen auttamisella on. Tiinan naapurustossa ja lähipiirissä on aina ollut tapana pitää huolta toisistaan. Tämä perinne näkyy myös hänen omassa elämässään ja työssään.