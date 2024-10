Suomen tulli sulki salatussa Tor-verkossa toimineen Sipulitie-kauppapaikan

Salatussa Tor-verkossa piilopalveluna toiminut huumausaineiden myyntisivusto Sipulitie avattiin helmikuussa 2023. Suomen- ja englanninkielistä sivustoa käytettiin rikollisiin tarkoituksiin, kuten huumausaineiden myymiseen anonymiteetin suojissa. Sivuston ylläpitäjä on kertonut julkisilla foorumeilla Sipulitien liikevaihdon olleen 1,3 miljoonaa euroa.

– Olemme Suomen tullissa puuttuneet tehokkaasti ja monin eri keinoin pimeässä verkossa tapahtuvaan rikolliseen toimintaan vuosien aikana. Viranomaisten sujuva yhteistyö niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla onkin avainasemassa verkkorikollisuuden torjunnassa, toteaa valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Suomen tullista.

Esitutkinnassa selvitetty rikollisesta toiminnasta vastuussa olleet tahot

Sipulitien edeltäjä Sipulimarket aloitti toimintansa huhtikuussa 2019. Suomenkielisen palvelun tarjoaman anonymiteetin suojissa käytiin rikollista huume- ja dopingainekauppaa. Tulli sulki sivuston joulukuussa 2020 yhteistyössä Puolan viranomaisten kanssa. Sipulimarketin liikevaihdon arvioidaan olleen yli kaksi miljoonaa euroa.

Esitutkinnassa on nyt käynyt ilmi, että sen jälkeen, kun Tulli sulki Sipulimarketin vuonna 2020, sen ylläpitäjä avasi uuden huumausaineiden myyntisivuston eli nyt suljetun Sipulitien ja toimi myös sen ylläpitäjänä. Saman henkilön epäillään toimineen ylläpitäjänä myös vuonna 2022 avatulla chat-pohjaisella Tsätti-nimisellä huumausaineiden myyntisivustolla. Suomen tulli on nyt sulkenut myös Tsätti-sivuston.

Esitutkinnassa on selvitetty Sipulitien, Sipulimarketin ja Tsätin ylläpitäjän henkilöllisyys. Samoin ylläpitoa tukeneiden ns. moderaattoreiden ja asiakaspalvelijoiden henkilöllisyydet on saatu selville. Takavarikoidun materiaalin avulla on myös tunnistettu Sipulitiellä toimineita huumausaineiden myyjiä ja ostajia.

Esitutkinnan aikana Suomen tulli on tehnyt kattavaa yhteistyötä Ruotsin poliisin, Europolin ja Suomen eri poliisiyksiköiden kanssa. Asiakokonaisuuden esitutkinta on kesken.