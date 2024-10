Perheenyhdistämiseen liittyvissä oleskelulupien toimeentuloedellytyksen täyttymisen arviointitavoissa suuria kehitystarpeita

M&A-podcast: Onko hoito pahempi kuin tauti? 27.9.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

Eurooppalaisen tietosuojasäännöstön, eli GDPR:n, tarkoitus on hyvä: turvata kuluttajien yksityisyys. Mutta onko hinta noussut liian korkeaksi? Onko se halvaannuttanut eurooppalaisten yritysten innovoinnin ja hyydyttänyt talouskasvun? Asiaa on pohtimassa M&A:n vieraana Aija Leiponen, joka on strategian ja yritystaloustieteen professorina Cornellin yliopistossa. M&A miettii myös aluepolitiikan tarvetta sekä julkaisee uuden biisin. Revolverihaastattelussa Matti tulittaa Mikaa hänen uudesta kirjastaan.