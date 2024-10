Sonos esittelee uuden Arc Ultra -äänipalkin, joka hyödyntää ainutlaatuista Sound Motion -teknologiaa

Tuttu ikoninen muotoilu: Subwooferin muotoilu on tyylikkään veistoksellinen. Siinä on päivitetty mattapintainen viimeistely, joka on saatavilla sekä mustana että valkoisena. Muotoilunsa ansiosta, sen voi asettaa pystyyn, vaakatasoon tai vaikka piilottaa sohvan alle. Sub 4 on kehitetty vastuullisuus edellä, ja sen valmistuksessa on käytetty vähemmän materiaaleja. Lepotilan energiankulutusta on vähennetty 50 %.