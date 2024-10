Pohteen palvelujen aukioloajoissa on joitakin muutoksia syyslomaviikolla

Asiakkaita pyydetään huomioimaan mahdolliset syyslomaviikon tuomat muutokset palveluissa. Osa sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanotoista on suljettu. Syyslomaviikolla myös kiireellinen hoito on keskitetty joillakin alueilla isompiin yksiköihin. Jos aukioloajoissa on muutoksia, ne löytyvät Pohteen verkkosivuilta terveyskeskusten yhteystiedoista sekä yksittäisten palvelujen tiedoista paikkakunnittain. Mahdollisen poikkeusaukioloajan yhteydessä kerrotaan, mistä asiakas saa palvelun.

Kun oma sosiaali- ja terveyskeskus on suljettu, ja on tarve kiireelliselle hoidolle eikä asia voi odottaa seuraavaan arkipäivään, tulee aina ensin soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Puhelu on maksuton. Päivystysapu arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Päivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa vaativia sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Hätätilanteissa soitetaan aina numeroon 112.

Pohteen verkkosivuilta löytyvät päivystyksen tarkemmat tiedot.

Digitaalinen sote-keskus ja Omaolo palvelevat normaalisti

Digitaalinen sote-keskus palvelee asukkaita normaaliin tapaan syyslomaviikolla sekä virka-aikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Asiakas voi keskustella chatissa sairaanhoitajan kanssa ja tarvittaessa hän saa ajan lääkärin tai muun ammattilaisen vastaanotolle. Digitaalinen sote-keskus on avoinna Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan asukkaille.



Asiointi Digitaalisessa sote-keskuksessa tapahtuu OmaPohde-alustan kautta Pohteen verkkosivuilta. Sivun alalaidassa on chat-ikkuna. Lisätietoja Digitaalisesta sote-keskuksesta. Digitaalinen sote-keskus on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7–21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 8–18.



Asiakkaiden käytössä on verkossa myös Omaolo-palvelun oirearvio, joka on avoinna ympäri vuorokauden osoitteessa omaolo.fi. Oirekyselyn avulla asiakas saa ohjeet itsehoitoon tai hänet ohjataan ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.