Asiantuntija: ”Tekoälyä voidaan hyödyntää datakeskusten vastuullisuuden parantamisessa”

Schneider Electric sai ensimmäisenä alalla korkeamman tason kyberturvallisuussertifioinnin 15.10.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

IEC 62443-4-2 SL2 -sertifiointi parantaa EcoStruxureTM IT Data Center Infrastructure Management (DCIM) -ratkaisujen suojausta kyberuhkia vastaan Riippumaton sertifiointiprosessi sisältää tiukan testauksen ja arvioinnin Verkkohallintakortti 3 (NMC3) on ainoa verkkokortti, joka on saavuttanut tämän salaustason ja luotettavuuden