Kiuas kuumaksi jopa aurinkoenergialla – Kiramin uutuusmallisto on modernin ulkosaunomisen johtotähti

Lossiliikenteen sähköistyminen tuo Järvi-Suomen rannoille veneiden latausasemia – vihreä siirtymä parantaa myös huoltovarmuutta 14.8.2024 13:45:18 EEST | Tiedote

Valtion omistajaohjaus on linjannut, että kaikkien Suomen vesistöissä liikennöivien lauttojen tulisi kulkea tulevaisuudessa uusiutuvalla energialla. Sähköistämisen myötä rannoille asennetaan latausasemia, joka kannustaa muutakin vesiliikennettä siirtymään uusiutuvilla energiamuodoilla käyviin aluksiin. Järvi-Suomessa seilaa 20 lossia, joista suurin osa kulkee tällä hetkellä dieselillä. Tulevaisuudessa lautat kulkevat kokonaan akkusähköllä tai hybridinä. Sähkötekniikan asiantuntija LST Service on ottanut urakakseen Järvi-Suomen lossien sähköistämisen seuraavien vuosien aikana. – Lossien ja lauttojen sähköistäminen on saatu Suomessa hyvään alkuun. Merialueilla kulkee jo sähköisiä lauttoja, ja seuraavaksi sama kehityssuunta on tavoitteena myös muilla vesistöalueilla, kertoo LST Servicen toimitusjohtaja Ville Lehto. LST Servicellä on Järvi-Suomessa kaksi sähköasentajaa hoitamassa lauttojen sähköistyksiä. – Arvioimme, että töiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa, jolloin voimme myös työllist