SDP:n Filatov: Eduskunnan työtavat murenevat

SDP:n Kimmo Kiljunen: Lähi-idän kiristyvä tilanne pakottaa Suomenkin ottamaan kantaa osana EU:ta 16.10.2024 11:57:25 EEST | Tiedote

- Lähi-idän tilanne on kärjistynyt vahvasti, kun Israel on laajentanut sotatoimiaan Libanoniin ja hyökännyt YK:n rauhanturvaajia vastaan. Lähestymme tilannetta, jossa on arvioitava, onko Israel rikkonut YK:n peruskirjaa. EU:ssa on jo käynnistynyt keskustelu Israeliin kohdistuvista sanktioiden kiristämisestä ja tehostamisesta, sanoo SDP:n Kimmo Kiljunen.