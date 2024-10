SDP:n Haatainen: Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen elämään Suomessa

SDP:n Harakka: Hallitus halveksii parlamentarismia 17.10.2024 12:42:31 EEST | Tiedote

”Orpon-Purran hallitus on toistuvasti osoittanut, että se halveksii eduskuntaa. Se on unohtavinaan, että perustuslain mukaan eduskunta on korkein valtiollisen vallan käyttäjä”, toteaa kansanedustaja Timo Harakka (sd).