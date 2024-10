Pallas Airin päättyneet muutosneuvottelut ja kiinteistökauppa tukevat yhtiön kehitystä

Leppävaaran jäähallista tuli Genano Areena 8.5.2024 19:15:00 EEST | Tiedote

Leppävaaran Genano Areenalla (ent. Warrior Areena) toteutettiin innovatiivinen, ilmanlaatua parantava saneeraus, jonka lopputuloksena saavutettiin merkittävästi puhtaampi sisäilma sekä jopa tuhansien euroja säästöt kuukausittaisessa sähkönkulutuksessa. Saneerauksen myötä luovuttiin myös mekaanisista pussisuodattimista, jolloin suodatinkulut ja niihin liittyvät jätemaksut jäivät historiaan. Hallin omistaa voittoa tavoittelematon Ejut ry (Espoon jääurheilun tuki ry). ”Muutaman kuukauden datan perusteella, mitä meillä on nyt saatavana, karkea arviomme projektin takaisinmaksuajasta on noin 3,5 vuotta. Kuitenkin tärkein saavutus on selkeä parannus ilmanlaatuun, että hallissa on nyt hyvä harrastaa”, arvioi Ville Oura, Ejut ry:n toiminnanjohtaja. ”Halleissamme harrastaa noin 4500 lasta ja meidän tehtävämme on keksiä keinoja tehdä harrastamisesta mahdollisimman halpaa. Jos tulokset osoittautuvat ajan mittaan yhtä hyviksi kuin tähän asti, kannattaa vastaava saneeraus toteuttaa kaikkiin nykyisii