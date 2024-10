Puotilaan monipuolisia asuntoja ja vehreyttä – metroalueen suunnitelmia muokattu asukkailta saadun palautteen pohjalta

Puotilan metroaseman ympäristöön suunnitellaan uutta rakentamista noin 1000 asukkaalle. Suunnittelualuetta on hiottu asukkailta saatujen näkemyksien pohjalta aiempaa vehreämmäksi ja arkkitehtuuriltaan Puotilan ilmeeseen yhteensopivammaksi. Vuonna 2020 aloitettu suunnittelutyö on edennyt asemakaavaehdotukseksi, jota käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina 22.10. Kaupungin tavoitteena on, että uusia koteja päästäisiin rakentamaan jo vuonna 2026.