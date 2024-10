Keskustalta 10 kohdan lista syntyvyyden vahvistamiseksi

Antti Kaikkonen: Perhepolitiikkaan uusi suunta, syntyvyys on kansallinen kohtalonkysymys 10.10.2024 12:44:18 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan perheiden asia ja syntyvyys on Suomen tulevaisuuden kohtalonkysymys, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan voimakas suunnanmuutos myös politiikassa. Kaikkonen kiittää Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchiä erinomaisista ehdotuksista ja moittii Orpon hallituksen perheille haitallista linjaa. - Maamme surkean väestökehityksen edessä ei pidä antautua, valoisampi kehitys on mahdollinen. Professori Rotkirch on tehnyt erinomaista työtä. Nyt pallo on päättäjillä ja vaikuttajilla. Lapsi- ja perhemyönteisempi Suomi on elinvoimaisempi Suomi. - Erityisesti nuorten perheiden taloudellisen turvallisuuden vahvistaminen on tärkeää, perheestä haaveilevien nuorten luottamusta perheensä toimeentuloon on vahvistettava poliittisin päätöksin, Kaikkonen sanoo. - Vauvatalkoista ei pidä puhua, vaan pikemminkin siitä, miten mahdollistetaan lapsihaaveiden toteutuminen aikaisemmin ja sujuvammin. Luottamuksen tulevaan pitää kantaa myös nuoren perheen arkea. - Kesk