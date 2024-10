Lomautukset lisääntyivät hieman syyskuussa

ELY-keskuksen rahoituksella kestävyyttä ja kasvua Itä-Suomeen 15.10.2024 08:01:45 EEST | Tiedote

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelma on käynnistynyt vauhdilla Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Etelä-Savon ELY-keskus on rahoittanut lähes 182 miljoonalla eurolla itäsuomalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämistä sekä itäsuomalaisten ihmisten osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistä. Lisäksi on vahvistettu yhteiskunnan kykyä torjua ilmastonmuutosta ja sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.