Työttömyys syyskuussa 12,2 prosenttia

Keski-Suomessa oli 15 402 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 174, mikä on 147 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 993, mikä on 561 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.