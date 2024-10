POP Pankki ulkoisti perustietotekniikan Tietokeskukselle

Pakene kylmiä kelejä wellness-matkalle Turkin kuumien lähteiden äärelle 9.10.2024 09:15:00 EEST | Tiedote

Henkeäsalpaavan kauniissa maisemissa sijaitseva Turkki on kuuluisa poikkeuksellisista kuumista lähteistään ja kylpylöistään. Maalla onkin arvostettu maine wellness-matkailussa. Turkissa on yli 1 500 kuumaa lähdettä ja yli 260 hyvinvointikeskusta. Turkin kylpylöissä virkistäytyminen on täydellinen tapa suomalaisille hemmotella itseään, kun Suomessa on kylmää ja koleaa.