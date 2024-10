Työttömien määrä kasvoi syyskuussa 12 % sekä Kainuussa että koko maassa

Kainuussa oli syyskuun lopussa 2 779 työtöntä työnhakijaa, mikä on 303 henkilöä enemmän (+12 %) kuin vuotta aiemmin. Kainuun työttömyyskehitys viime vuodesta oli alueista kymmenenneksi parasta. Työttömyys supistui ainoastaan Lapissa (-1 %), kasvu oli suurinta Pirkanmaalla (+20 %). Koko maassa työttömyys lisääntyi Kainuun tavoin 12 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 9,2 %, alueista viidenneksi vähiten ja 1,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 10,4 %, mikä on prosenttiyksikön vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kuun lopussa 706, mikä on 14 % vuoden takaista enemmän (+84). Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 6 % (+40). Pitkäaikaistyöttömiä oli 25 % työttömistä, vuotta aiemmin osuus oli saman verran.

Avoimien työpaikkojen määrässä selkeää laskua

Työvoiman kysyntä on ollut viimeisen vuoden ajan useimpina kuukausina merkittävästi edellisvuotta vähäisempää. Syyskuussakin uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 46 % vuotta aiempaa vähemmän (-364), yhteensä 430. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (122), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (101) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (66).

Työvoiman saatavuus on parantunut väliaikaisesti matalasuhdanteen takia, mutta tekijöistä on edelleen pulaa monella alalla. Syyskuun lopussa vähiten työttömänä työnhakijana per avoin työpaikka oli terveydenhuollon erityisasiantuntijoita (esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit), terveydenhuollon asiantuntijoita (esimerkiksi sairaanhoitajat), teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijöitä.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 26. marraskuuta 2024.