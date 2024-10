SDP:n Johanna Ojala-Niemelä on tehnyt toimenpidealoitteen Länsi-Pohjan sairaalan toiminnan turvaamisesta

SDP:n Lauri Lyly: Orpon-Purran oikeistohallituksen työllisyyspolitiikalla tehdään lisää työttömiä 22.10.2024 12:09:43 EEST | Tiedote

Uusimpien työttömyystilastojen mukaan työttömiä työnhakijoita on 279 700. Heidän määränsä on noussut noin 30 000:lla vuoden takaiseen nähden. Avoimet työpaikat ovat romahtaneet 53 000:lla ja syyskuussa niitä on enää avoinna 56 200. Jokaista avointa työpaikkaa kohden on 5 työnhakijaa, mistä johtuen työllistyminen on erittäin vaikeaa. Pitkäaikaistyöttömyys on myös kasvanut. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd) peräänkuuluttaa hallitukselta oikeita ja aitoja työllisyystoimia.