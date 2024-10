Ei päivää ilman kuitukankaita – miksi kestävät kuitukankaat ovat seuraava iso juttu?

Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija 8.10.2024 13:51:56 EEST | Tiedote

Tänä syksynä on kulunut 100 vuotta siitä, kun terveydenhoitajakoulutus käynnistyi Suomessa. Yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa ovat myös alan koulutus sekä terveydenhoitajien työ muuttuneet. Vetovoima ammattiin, jonka keskiössä on yksilöiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ, on edelleen hyvä.