KUTSU: EK:n Suhdannebarometrin julkistuswebinaari ma 28.10. klo 8–8.30

KUTSU 8.10. - Analyysi vihreiden investointien vaikutuksista Suomen kansantalouteen 3.10.2024 12:55:00 EEST | Kutsu

Aika: ti 8.10. klo 12 - 13 Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Suomessa on seurattu vihreään siirtymään liittyvän investointiaallon etenemistä – hankeaikomukset ovat yltäneet EK:n dataikkunan mukaan 270 miljardin euron mittakaavaan. Näistä noin 14 miljardia on jo tuotannossa; valtaosa on varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Nyt saadaan ensimmäistä kertaa tarkempaa analyysia siitä, mikä on näiden investointien kansantaloudellinen potentiaali – mikäli hankeaikomukset etenevät ja ne saadaan toteutumaan Suomessa. EK on tilannut yhdessä toimialajärjestöjen kanssa konsulttiyhtiö Swecolta raportin, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin: Vihreän siirtymän investointihankkeiden vaikutukset bruttokansantuotteeseen, kiinteistöverokertymään, palkansaajien ansiotuloveroon, yhteisöveroon sekä työllisyyteen. Lisäksi analyysissä saadaan toimialakohtaisesti eriteltyä tietoa seuraavien alojen talousvaikutuksista: akkuteollisuus, vedyn tuotanto ja jalostaminen, biotuotteet ja bioenergia sekä tuuli- ja a