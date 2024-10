Uusi vuoden 2026 äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailu on julkaistu

Uusi vuoden 2026 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnan tarjouskilpailu on julkaistu. Tarjouspyyntöön on muutettu hankittavien pakkausten kokonaismäärää ja aikatauluja. Uusi tarjousten jättämisen määräaika on 2.12.2024 klo 15.00. Kysymyksiä voi esittää tarjouspalvelun kautta 18.11.2024 klo 12.00 saakka.

Hilma (hankintailmoitukset.fi)