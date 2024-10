Oulun uusi yliopistollinen sairaala on nyt vihitty käyttöön

OYSin muutot etenevät aikataulun mukaisesti - lokakuun muutot painottuvat kuun loppuun 18.10.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Oulun yliopistollisessa sairaalassa muutot uuden sairaalan tiloihin jatkuvat lokakuussa. Sairaalaan saapuvien on tärkeää tarkistaa hoitavan yksikön sijainti saamastaan asiakaskirjeestä, sillä iso osa toiminnoista on edelleen vanhan sairaalan puolella. Muuttoon liittyvät keskeiset tiedot on koottu helposti löydettäväksi sairaalan verkkosivuilta.