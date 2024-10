Nokia kehittää teollisen metaversumin sovelluksia Business Finlandin veturirahoituksella

Business Finland on myöntänyt rahoituksen uudelle Nokian LEAD-veturihankkeelle, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuuden internetin ja metaversumin käytettävyyttä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Nokia on sitoutunut veturihankkeellaan kasvattamaan merkittävästi omia ja kumppaniensa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) investointeja Suomessa.