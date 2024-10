HYYn edustajistovaalien tulos julki – Maailmanpyörä jatkaa suurimpana

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on Helsingin yliopiston opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, johon kuuluu noin 27 000 opiskelijaa. HYY on Suomen vanhin ja suurin ylioppilaskunta, ja sen tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja niin yliopistolla, kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.