MUISTUTUSKUTSU: Felicitas Mehiläisen media-aamu 29.10. – Tekijät lapsihaaveiden esteenä?

KUTSU: Urheilu Mehiläisen tutkimuksen julkistus 30.10. Mikä on kilpaurheilijan uran hinta? 21.10.2024 10:19:25 EEST | Kutsu

Kilpaurheilun hinta on kova, mutta uhraukset kannattavat. Yli 100 urheilijaa vastasi Urheilu Mehiläisen tutkimukseen loppukesästä. Vastaukset avaavat suomalaisen kilpaurheilijan todellisuutta. Tutkimuksesta paljastuu, että lähes puolet urheilijoista kokee kipua vähintään viikoittain ja yli puolella on ollut haasteita mielenterveyden kanssa. Mikä auttaa sisukkaita urheilijoita jaksamaan, ja miksi suurin osa kuitenkin kokee kilpaurheilun antavan enemmän kuin ottavan? Kerromme lisää tutkimustuloksista lehdistötilaisuudessa keskiviikkona 30.10. klo 15.00. Paneelikeskustelussa tuloksia kommentoivat huippu-urheilijan näkökulmasta kestävyysjuoksija Camilla Richardsson, jalkapalloilija Amanda Rantanen ja jääkiekkoilija Tony Salmelainen. Ammattilaisten vinkit ja näkökulman kilpaurheilijan uran hintaan tuovat Urheilu Mehiläisen ylilääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mikko Kirjavainen ja urheilupsykologi Anna Andersen. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella urheilijoita.