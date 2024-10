Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakkaille lähtenyt virheellisiä kuljetuspalveluiden laskuja

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pienten lasten RS-virusinfektioiden ehkäisy alkamassa Päijät-Hämeessä 10.10.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomessa aloitetaan loka-marraskuussa RS-virusta vastaan kehitetyn uudenlaisen vasta-aineen eli nirsevimabin antaminen alle 3 kuukauden ikäisille lapsille ja vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille. Tavoitteena on ehkäistä suurin osa RS-viruksen aiheuttamista vauvojen vakavista sairastumisista ja sairaalahoidosta. RS-virus (RSV) on hengitysinfektioita vuosittain talvikuukausina aiheuttava virus. RSV voi levitä myös alempiin hengitysteihin ja aiheuttaa pienten keuhkoputkien tulehdusta ja keuhkokuumetta. Suomessa noin 1000 alle vuoden ikäistä lasta joutuu vuosittain sairaalahoitoon RSV-infektion vuoksi. Vakavan taudin riski on erityisen suuri alle 3 kuukauden ikäisillä vauvoilla, joista noin 15 prosenttia tarvitsee tehohoitoa sairaalassa. Uusi vasta-aine ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita Pitkävaikutteinen vasta-aine annetaan yhtenä pistoksena lihakseen ja se antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko epidemiakauden ajaksi. Valmiste on todet