KOVA: Sosiaaliturvamuutokset näkyvät kohtuuhintaisten asuntojen merkittävästi suurempana kysyntänä

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n jäsenten asuntojen hakijamäärä on kasvanut kuluvan vuoden sosiaaliturvamuutosten seurauksena keskimäärin 14 prosenttia. Erityisesti hakijamäärä on kasvanut keskisuurilla paikkakunnilla, joissa hakijamäärä on kasvanut 40 prosentilla. Lisäksi asunnonhakijoiden kysyntä sekä neliöiltään että huoneluvultaan pienempiä asuntoja kohtaan on kasvanut merkittävästi.