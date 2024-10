Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 29.10.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 22.10.2024 18.10.2024 12:24:10 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 22. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa suomenkielisen esi- ja perusopetuksen, suomenkielisten lukioiden sekä Konepajan aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2025-2026. Lisäksi esityslistalla on päätösesitys esiopetuksen toimipaikoista ja vähimmäisryhmäkoosta toimintavuodelle 2025-2026. Jaosto käsittelee myös esityksiä Helsingin kuvataidelukion yleislinjan perustamisesta 1.8.2025 alkaen, suomenkielisten lukioiden aloituspaikoista vuonna 2025 ja Stadin ammattiopiston yhteishaun aloituspaikoista vuonna 2025. Esityksissä sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja ehdotetaan lisättäväksi, koska toisen asteen ikäluokat kasvavat. Kokouksen päätyttyä julkaistaan päätöstiedote toimialan verkkosivuilla.