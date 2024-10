SDP:n Haatainen: Hallituksen kulttuurivihamielinen politiikka uhkaa kulttuuriperintöämme

SDP:n Saku Nikkanen: uimahallit oltava kaikkien kuntalaisten saavutettavissa ja käyntihinnat sen suuruisia, että kaikilla on varaa niissä käydä 25.10.2024 14:53:34 EEST | Tiedote

Liikkumattomuuden kasvu on laajalti tunnettu ja tunnustettu ongelma Suomessa. Tämän takia edullisten liikuntamahdollisuuksien tarjonta on erityisen tärkeää. Ylen tuoreen jutun mukaan Suomessa on noin 190 uimahallia, joista noin puolet on heikossa kunnossa. Valtio aikoo kuitenkin leikata liikuntapaikkarakentamisen rahoitusta. Tämä on erityisen huono päätös suomalaisten liian vähäisen liikkumisen vuoksi. Liikkumattomuus on ongelma kaikissa ikäryhmissä, ja tämänkin perusteella voidaan puhua kansallisesta kriisistä, joka ei pelkällä valistustyöllä poistu. Tämän takia leikkaukset uimahallien ylläpitoon on peruttava, toteaa Saku Nikkanen. Suomen uimahalleista miltei 130 on rakennettu ennen vuotta 1980. Osin huonoon kuntoon päässeet uimahallit ovat yksi esimerkki siitä, kuinka palvelut voivat tulevaisuudessa muuttua kuihtuvissa kunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan kaikkien Suomen liikuntapaikkojen korjausvelka on noin 680‒1 335 miljoonaa euroa. Kustannusarvion suuri vaihtel