Keskustan Siika-aho: Vastuunpakoilija-Multalan turha haukkua virkakuntaansa

Keskustalta 10 kohdan lista syntyvyyden vahvistamiseksi 18.10.2024 11:58:31 EEST | Tiedote

Keskusta julkisti perjantaina kymmenen esitystä suomalaisten syntyvyyden vahvistamiseksi. Ehdotukset käsittelevät mm. perheiden perusturvaa, perhemyönteisempää opiskelua, työelämän kehittämistä sekä perheiden kotipalvelua. Tarkoituksena on puuttua ennätyksellisen huonoon syntyvyyteen vahvistamalla perheestä haaveilevien luottamusta tulevaan ja pärjäämistä etenkin lapsiperhearjen alkuvaiheessa. Keskusta korostaa, että syntyvyys ei oikene syyttelemällä eikä syyllistämällä. Ratkaisut tehdään kodeissa ja niitä pitää kunnioittaa. Mutta moni lasta haluava ei sitä saa tai uskalla ryhtyä vanhemmaksi. Tässä on koko yhteiskunnalla parantamisen paikka. Olemme valmiita yhteistyöhön kaikkien kanssa Suomen syntyvyyden korjaamiseksi. Lapsiperheille paremman Suomen rakentaminen voisi olla tässä repivässä ajassa yhdistävä työ, jonka merkitys on maamme tulevaisuudelle ratkaiseva, sanoo Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Huono syntyvyys ei varmasti ole kenenkään vika, mutta päättäjillä on mahdollis