Linnea Kuuluvaisen teos Metsän peitto Helsingin Sanomien esikoispalkinnon finalistiksi

Linnea Kuuluvaisen romaani Metsän peitto (Gummerus) on valittu ehdolle Helsingin Sanomien esikoispalkinnon saajaksi. Maaliskuussa ilmestynyt Metsän peitto on kiehtova ja kielellisesti vangitseva romaani mielen järkkymisestä, metsästä, joka kärkkyy ihmisiä, ja kahdesta nuoresta naisesta, joiden kohtalot kietoutuvat toisiinsa. Romaanin käännösoikeudet on myyty Kroatiaan.