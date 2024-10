Easpring Finlandin Kotkan akkumateriaalitehdas sai ympäristöluvan

Easpring Finland New Materials Oy on maaliskuussa 2024 perustettu yhteisyritys, josta ChiNextissä listattu Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. omistaa 70 prosenttia ja valtio-omisteinen Suomen Malmijalostus Oy 30 prosenttia. Yhtiön tehtävänä on tuottaa katodiaktiivimateriaaleja Easpringin olemassa olevien sekä uusien asiakkaiden Euroopan tuotantolaitosten tarpeisiin.