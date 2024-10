Kirjajulkaisu: Yksi eniten väitöskirjoja maailmassa ohjanneista professoreista kertoo, miten tutkijakoulutusta tulisi kehittää Suomessa

Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Pekka Neittaanmäki on ohjannut uransa aikana kaikkiaan 132 väitöskirjaa. Se on enemmän, kuin lähes kukaan muu maailmassa. Nyt Neittaanmäki on koonnut kokemuksensa kansien väliin ja kertoo teoksessaan, Suomi tarvitsee yhä enemmän huippuosaajia – kohti uudistuvaa tutkijakoulutusta, miten suomalaista tohtorikoulutusta tulisi kehittää tulevaisuudessa.