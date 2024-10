Keskuskauppakamari: Kännykielto tulisi ulottaa koko koulupäiväksi

Keskuskauppakamari: Työmarkkinoilla odotellaan vielä käännettä – talous elpyy, mutta työttömyys pysyy korkealla 22.10.2024 09:00:16 EEST | Tiedote

Suomen talous on alkanut osoittaa elpymisen merkkejä, mutta työmarkkinat reagoivat viiveellä. Työttömyys on yhä nousussa, ja avoimien työpaikkojen määrä on laskenut merkittävästi. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi, että suhdannekäänteen vaikutuksia työllisyyteen saadaan vielä odottaa.