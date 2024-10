Sonata Arctica ja Stratovarius yhteiskiertueelle alkuvuodesta

Motionless In White Helsingin Black Boxiin helmikuussa 24.6.2024 11:00:00 EEST | Tiedote

Amerikkalainen metalcore-suuruus Motionless In White tuo ”Touring The End Of The World”-kiertueensa Helsinkiin ja tarkemmin Black Boxiin 25. helmikuuta 2025. Illan avaa toinen kovan luokan amerikkalainen metalcore-ryhmä, Teksasista tuleva Fit For A King. Mistään aivan tuoreesta tekijästä ei Motionless In Whiten kohdalla ole kyse; yhtye perustettiin Pennsylvanian osavaltiossa jo tämän vuosituhannen alkuvuosina. Aivan tyylipuhtaasta metalcoresta ei Motionless In Whiten yhteydessä puhuta. Yhtye heijastelee kaikuja industrialista, gootti-vaikutteista ja jopa nu metalista. Maailmalla järjettömän suosion saavuttanut Motionless In White on julkaissut urallaan kuusi studioalbumia, joista viimeisimpänä mestariillinen ”Scoring the End of the World”. Lipunmyynti keikalle alkaa keskiviikkona 26.6.2024 klo 10:00 Ticketmasterissa. TuskaLive ja Grey Beard esittävät: Motionless in White - Touring The End Of The World Tour Support: Fit For A King 25.2.2025 Helsinki - Black Box Liput alk. 65,00€ | Ticke