Gummerus julkaisee Barbara Kingsolverin Pulitzer-palkitun mestariteoksen – Demon Copperhead ilmestyy suomeksi maaliskuussa

Demon Copperhead on yhdysvaltalaisen Barbara Kingsolverin moderni klassikkoteos orpopojan villistä elämänvoimasta opioidikriisin varjoissa. Se on palkittu Pulitzerin lisäksi Women´s Prize for Fiction –palkinnolla, ja New York Timesin lukijat ovat äänestäneet sen 2000-luvun parhaaksi romaaniksi. Käännöstyöstä vastaa palkittu suomentaja Antero Tiittula.