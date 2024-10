Syksyn 2024 valkoposkihanhien syysmuutto on päättymässä. Syysmuutto on edistynyt niin, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on jäljellä enää muutamia kymmeniä valkoposkihanhia ja Etelä-Suomessa suurimmat parvet ovat pienentyneet viidesosaan viikontakaisesta määrästä. Suurin osa jäljellä olevista valkoposkihanhista jättänee Suomen seuraavan viikon kuluessa. Muuttotiedotteita jatketaan seuraavan kerran keväällä 2025 kevätmuuton alkaessa.