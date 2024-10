Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset 2025 hakuun marraskuussa

Be om hjälp -tjänsten guidar barnfamiljer till det stöd de behöver 22.10.2024 08:15:41 EEST | Pressmeddelande

Vi har lanserat en ny digital tjänst för barnfamiljer. Via formuläret Be om hjälp kan föräldrar, barn, ungdomar eller andra närstående skicka in en begäran om hjälp när som helst på dygnet. Vårt kundtjänstteam svarar inom 3–5 arbetsdagar.