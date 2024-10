Mitä saa sanoa? Uusi opas tukee yrityksiä ilmasto- ja luontoväittämien viidakossa

Compensate-säätiö on yleishyödyllinen asiantuntijaorganisaatio, joka on vuodesta 2018 alkaen vahvistanut vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden integriteettiä ja nostanut esiin niiden keskeisiä haasteita. Säätiö on kansainvälisesti tunnustettu ajatusjohtaja hiilimarkkinakysymyksissä ja on hiljattain laajentanut toimintaansa luonnonarvomarkkinoihin.