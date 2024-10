SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Ministeri Tavion UNRWA-kanta ei ole Suomen linjan mukainen

- Tilannetta ei voi tulkita kuin niin, että Israel systemaattisesti pyrkii siihen, ettei Gazassa voi selvitä hengissä. Jokainen päivä Gazassa on eloonjäämistaistelu, ja kansainvälinen oikeus selvittää syyllistyykö Israel kansanmurhaan, sanoo Razmyar.

Ministeri Tavio on ilmoittanut Suomen ”seuraavan Israelin UNRWA-päätöksen toimeenpanoa”.

- Linjaus on ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä pitkän ulkopoliittisen linjamme vastainen. Miten voi olla, että Israel säätää humanitaarisen oikeuden vastaisen lain, ja me seuraamme toimeenpanoa? Muuten erimielinen hallitus on aiemmin kuitenkin yksimielisesti korostanut humanitaarisen avun tärkeyttä. Oletan, että valtion ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto tarkentavat yhteisen linjansa, muistuttaa Razmyar.

Razmyar peräänkuuluttaa realismia hallituksen Israel-politiikkaan. Tasavallan presidentti Stubb on jo tuominnut Israelin päätöksen.

- Tällaisen päätöksen edessä muu valtionjohto ei voi olla hiljaa. Suomen tulisi pienenä maana, oman etunsa sekä Gazan järkyttävän tilanteen vuoksi puhua velvoittavuudesta, ehdoista, pakotteista ja asekaupasta. Annan arvoa ministeri Valtoselle, joka varmasti yrittää luovia asiassa hallituksen sisällä, mutta harmi, ettei yksi ihminen riitä inhimillistämään hallituksen linjaa. Samaan aikaan Israel nostaa sodan kierroksia Libanonissa ja toimia kohdistetaan jopa YK:n rauhanturvaoperaatioon. Yli 2700 siviiliä on menettänyt henkensä ja lähes 12 400 on haavoittunut. Israelin toimet ovet suhteettomia, mutta sillä on silti pitkälti länsimaiden tuki, toisin kuin muilla alueen valtiolla, toteaa Razmyar.

Israelin päätös tulee suhteuttaa myös Gazan sodan raakuuteen.

- Israel on ylittänyt hyväksyttävyyden rajat aikoja sitten. ”Lähi-idän ainut demokratia” ei ole hyväksytys jatkuvalle ekspansiopolitiikalle, jossa palestiinalaisten ihmishengillä ei ole mitään arvoa. Suomi ei voi enää vedota kansainväliseen oikeuteen määräänsä enempää, sillä kerta toisensa jälkeen Israel näyttää, ettei se edes yritä noudattaa kansainvälistä lakia.

- Mikäli UNRWA:n toimintaan on osallistunut Hamasin jäseniä, on asia tutkittava ja tekijät saatava vastuuseen. Elintärkeän avun epääminen sodan keskellä hengestään taistelevilta ihmisiltä on kuitenkin täysin moraalitonta, järkyttävää ja kansainvälisen lain vastaista. Ihmisillä ei ole leipää tai vettä, sairaalat ovat pommitettu, lapset kuolevat luoteihin ja nälkään. Historiankirjat tulevat muistamaan nämä hetket – ja myös Suomen linjan, päättää Razmyar.