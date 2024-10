Kutsu medialle: Sosialidemokraattisten Naisten 17. liittokokous Seinäjoella 9.-10.11.2024

Vuoden 2024 Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto Ensi- ja turvakotien liitolle ja Riitta Särkelälle 1.10.2024 14:07:49 EEST | Tiedote

Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto jaetaan syksyisin ajankohtaiselle ja aktiiviselle toimijalle tai taholle, joka on edistänyt tasa-arvoa yhteiskunnassa. Demarinaiset on jakaneet tasa-arvotyön palkintoa jo vuodesta 2021 alkaen ja se on aikaisemmin myönnetty Plan Internationalille, Monika-Naiset liitto ry:lle ja viime vuonna Vailla vakinaista asuntoa ry:lle. Vuonna 2024 Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto myönnetään Ensi- ja turvakotien liitolle ja Riitta Särkelälle pitkästä työstään liitossa.