Värisilmä etsii lahjoituskohteita tapettinäytteille

Väritukku Oy:lle Suomen Vahvimmat -sertifikaatti jo 16:tta kertaa peräkkäin 17.6.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Väritukku Oy:lle on myönnetty Suomen Vahvimmat -luottosertifikaatti joka vuosi vuodesta 2009 lähtien. Sertifikaatti myönnetään vain yrityksille, joiden talous on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti on Suomen Asiakastiedon myöntämä.