Vihreiden Sofia Virta: Tavion vastuuton kommentointi korostaa ulkopolitiikan johdon hajaannusta

Vihreiden Sofia Virta vanhoista metsistä: Vihreiden malli oli tehtävä, koska hallitus ei saa julkaistua edes satumetsäkriteerejään 29.10.2024 09:35:40 EET | Tiedote

Vihreät on julkaissut oman mallin valtion vanhojen luonnontilaisten metsien suojelemiseksi. Puolueen puheenjohtaja Sofia Virran mukaan kriteeristön päivittäminen on tehokkain ratkaisu luontokadon torjumiseen ja ilmastokriisin pysäyttämiseen tilanteessa, jossa Orpon hallitus on unohtanut avoimen ja tieteeseen pohjautuvan päätöksenteon.