Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.10.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,98. Taso on 1 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lokakuussa muutos on +1 cm, mutta välillä myrskypäivänä heilahti pari senttiä korkeammalla. Kallaveden pinta jatkaa nousua syksyn edetessä. Toistaiseksi lisäjuoksutukset eivät ole käynnissä, mutta saatetaan ottaa käyttöön ennen jäätymistä.

Iisalmen reitillä pari viikkoa sitten sattunut rankkasade käänsi vedenpinnat ja virtaamat nousuun, onneksi hieman lievempänä kuin kuukautta aiemmin. Silti Kiuruveden pinta nousi 8 cm yli säännöstelyrajan isosta juoksutuksesta huolimatta. Porovesi pysyi kesäylärajassa ja Onkivesi nousi yhtenä päivänä sentin säännöstelyn ylärajan yli.

Pohjois-Savon itäisimpiin säännösteltyihin vesistöihin - Nilsiän reittiin ja Juojärveen sadanta osui selvästi lievemmin. Syvärilläkin virtaama kolminkertaistui, mutta tämä muutos on selvästi vähäisempi kuin Iisalmen reitillä tapahtunut.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,98. Pinta on laskenut kevään tulvahuipusta metrin, josta 25 cm lokakuun aikana. Saimaallakin lisäjuoksutus on lopetettu ja nyt itseasiassa ollaan pyrkimässä luonnontilaista vesitasetta kohti juoksuttamalla luonnonmukaista purkautumista vähemmän.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielaveden ja Iisveden pinnat ovat vastaavasti 20 ja 10 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella, mutta Suontee ja Hankavesi edelleen alle keskimääräisen korkeuden. Reitin alaosan keskusallas Konnevesi on ajankohdan keskiarvokorkeudessa.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kääntyneet nouseviksi. Pohjois-Savossa on hyvä vesitilanne, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa näyttää olevan kuivempaa.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat Pohjois-Savon havaintopaikoilla ajankohtaan nähden tavanomaisia noin 7 astetta.