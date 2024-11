Varsinais-Suomessa on käynnissä yli sata maaseuturahoitteista kehittämishanketta

Varsinais-Suomen alueelliset kehitysnäkymät: talouden käänne maakunnassa jo käsin kosketeltavissa 29.10.2024 10:05:00 EET | Tiedote

Valtiovarainministeriö ennakoi talouden supistuvan tänä vuonna, mutta kasvavan ensi vuonna lähes kahden prosentin vauhdilla. Turun telakan iso loistoristeilijätilaus on lisännyt optimismia Varsinais-Suomessa. Pk-yritysbarometri ja maakuntaennuste osoittavat myös pk-yritysten pessimismin vähentyneen ja odotusten kohonneen. Investointi-into on kuitenkin edelleen heikkoa, ja maakunnan investointien ja viennin rahoitus on ollut vaisua. Risteilijätilaus voi muuttaa tätä trendiä positiivisesti. Turun seudulla muuttovoitto on kasvattanut optimismia, ja alueen väkiluvun ennustetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2040 mennessä, pääosin maahanmuuton ansiosta. Muut Varsinais-Suomen seutukunnat kärsivät väestön vähenemisestä. Varsinais-Suomen alueelliset kehitysnäkymät ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueen nykytilasta sekä lähiajan näkymistä.