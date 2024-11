Hyvää Suomesta -merkittyjen elintarvikkeiden kotimaisuusaste korkea

Reilulla kolmasosalla Hyvää Suomesta -merkityistä tuotteista raaka-aineiden kotimaisuusaste on 100 prosenttia. Lisäksi kolmannes tuotteista on sellaisia, joiden kotimaisuusaste on lähellä sataa. Merkin käyttöön sallitun matalimman kotimaisuusasteen elintarvikkeita on vain muutama prosentti. Hyvää Suomesta -merkittyyn ruokaan käytetään suuri osa suomalaisten maanviljelijöiden tuottamista raaka-aineista.